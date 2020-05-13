Молодежный Кубок мира по хоккею отменен
61 0
Розыгрыш Кубка мира по хоккею среди молодежных команд в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
"Молодежный Кубок мира, к сожалению, в этом году не пройдет из-за сложившейся ситуации", - отметил президент КХЛ и член правления МХЛ Алексей Морозов.
Турнир впервые состоялся в 2011 году, нынешний розыгрыш должен был стать 10-м по счету. В состязаниях, которые традиционно проходят в августе, участвуют победители и призеры молодежных лиг Европы, а также приглашенные команды из Северной Америки.
Семь раз Кубок мира среди молодежных команд выигрывали российские клубы МХЛ, по разу - дружины из Швеции и Канады. Действующий победитель - ярославский "Локо".
также
-
Молодежный Кубок мира по хоккею отменен
-
В Бобруйске пройдет футбольный матч
-
И снова чуть-чуть не хватило. Футболисты «Белшины» на минском стадионе «Трактор» уступили ФК «Ислочь» со счетом 1:2
-
ФК «Белшина» уступил «Динамо-Брест» со счетом 0:3
-
ЧМ по современному пятиборью в Минске станет квалификационным к Играм в Токио