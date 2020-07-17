Молодежь Могилевской области готовит сюрпризы к «Славянскому базару»

Делегация Могилевской области готовит сюрпризы ко Дню молодежи, который пройдет 18 июля на одной из фестивальных площадок «Славянского базара в Витебске», сообщили в обкоме БРСМ.

Команда творческой и спортивной молодежи представит Приднепровский край на тематическом празднике в рамках XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Пати пройдет в формате феста «#YouthDays2020». В этом году он разместится в двух локациях: #SportYouth и #CreativeYouth.

На площадке волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» под названием «#Твори Добро!» Могилевский сектор представит ряд активностей. Здесь гостей феста ожидают аниматоры, фотозона, мастер-классы, боди-арт. Все желающие смогут поучаствовать в акции «Спасибо медикам!» и написать слова благодарности медикам нашей страны.

Роллеры и скейтбордисты Могилевщины поборются за звание чемпиона в открытом чемпионате Skateboard Challenge и соревнованиях по роллер-спорту.

На молодежном фестивале каверов «Копия верна» Могилевскую область представит коллектив «Холст Драйзера», который в своем творчестве гармонично сочетает инди-рок с элементами фолка.

Завершится День молодежи торжественными проводами стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Участниками инициативы станут более 80 человек со всех уголков страны: студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогсферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. Среди пассажиров молодежного поезда будут и представители нашего региона. Железнодорожный состав за семь дней проследует по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск. В каждом из этих городов участников проекта ожидает насыщенная программа.