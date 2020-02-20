Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в выходные

Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атлантику недаром называют "кухней погоды". Нынешней зимой она с регулярным постоянством отправляет циклоны на просторы северных морей, перекрывая тем самым доступ холодному воздуху в южные широты. Атлантические воздушные массы продолжат подогревать атмосферу в большинстве стран Европы, - рассказали в Белгидромете. - В последние дни в нашей стране воздух прогревается как в апреле. В результате во многих районах на этой неделе фиксируются рекорды температуры. Повсеместно растаял снег. Кроме температурных, этот зимний сезон установит рекорд по бесснежью".

Синоптики не прогнозируют существенных изменений в ближайшие дни. В пятницу, 21 февраля, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Будет без существенных осадков, днем по западу пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 3-9 градусов тепла.

В субботу, 22 февраля, скажется влияние влажных и теплых воздушных масс, смещающихся с территории Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. Местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью кое-где возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, а в дневные часы, преимущественно по северо-западной части страны, порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем - 2-8 градусов тепла.

"Над Исландией уже начал формироваться очередной очень глубокий и обширный циклон, который держит путь на север Скандинавского полуострова. В воскресенье, 23 февраля, в его орбиту попадет и погода в нашей стране", - обратили внимание синоптики. На большей части Беларуси ожидается сильный порывистый ветер западного направления. Будет преобладать облачная погода. Временами будут выпадать осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 2-8 градусов тепла.

"В начале следующей недели будет ветрено. Так как атмосферные фронты станут частыми гостями в нашей стране, во многих районах ожидаются осадки. Температурный фон по-прежнему будет повышенным. К середине недели ветер стихнет", - отметили в Белгидромете.