Могилевскими таможенниками пресечено 7 попыток незаконного перемещения фруктов по территории ЕАЭС

7 автомобилей (4 IVECO, SCANIA, VOLVO, MERCEDES) под управлением временно неработающих граждан Российской Федерации были остановлены правоохранителями в Хотимском районе Могилевской области. В транспортных средствах находились яблоки, груши и лимоны - в общей сложности почти 60 тонн фруктов.

При проведении дальнейшей проверки обнаружено, что на товар отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты. Таможенники также установили, что товар направлялся для дальнейшей реализации на рынках Российской Федерации. Также было выявлено, что некоторые водители в прошлом году уже привлекались за аналогичные правонарушения.

Предварительная общая оценочная стоимость перевозимых фруктов составила более 75 тысяч белорусских рублей.

По факту нарушения законодательства в отношении российских перевозчиков Могилевской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.

По материалам Могилевской таможни