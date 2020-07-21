Могилевский наркоконтроль задержал закладчиков особо опасных психотропных веществ в Бобруйске

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина, реализующего наркотические средства и психотропные вещества на территории Могилевской области, в июне в Бобруйске оперативниками наркоконтроля был задержан 19-летний витебчанин, который с целью сбыта и дальнейшего распространения пытался приобрести более 42 г альфа-PVP. Психотропное вещество находилось в тайнике на территории Бобруйска.

В июле сотрудники наркоконтроля выявили и подозреваемого в создании тайника. Им оказался 20-летний бобруйчанин.

Предварительно установлено, что оба подозреваемых оказывали содействие интернет-магазину по реализации наркотических средств и психотропных веществ посредством закладок на территории Бобруйска и Могилева.

Материалы переданы следователям. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение противоправной деятельности задержанных, а также установления иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок.