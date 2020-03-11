Могилевский драмтеатр сообщил об особенностях возврата и обмена билетов театрального форума «Март-контакт». О его отмене сообщили 10 марта. «Март-контакт» должен был пройти с 21 по 27 марта. Но из-за угрозы распространения коронавируса Могилевским облисполкомом и оргкомитетом фестиваля было принято решение о его отмене.

Возврат билетов начнется 12 марта и будет проходить в течение месяца. В драмтеатре пояснили: билеты, приобретенные в кассе театра за наличный расчет или по платежному терминалу, а также приобретенные у уполномоченных распространителей за наличный расчет, возвращаются в кассу театра. При возврате наличие билета с чеком обязательно!

Действия, если покупали билет за наличные деньги в кассе театра:

– принести билет с чеком в кассу театра;

– получить деньги (полную стоимость билета) прямо на месте.

Действия, если покупали билет по платежному терминалу:

– принести билет с чеком и банковскую карту в кассу театра;

– деньги возвращают на банковскую карту.

Действия, если покупали билет через Интернет-сайт:

– зрителям, купивших билеты на сайте kinoteatr.megamag.by через системы оплаты ЕРИП и bePaid, необходимо обращаться для возврата денежных средств на сайт kinoteatr.megamag.by по тел. 80152-74-65-98. Деньги возвращаются на банковскую карту.

Действия, если покупали билет у театральных распространителей – как организация, юридическое лицо:

– возврат средств организациям и юридическим лицам за приобретенные билеты будет осуществляться в течение 1 месяца в полном размере. Обращаться по телефонам для справок.

В драмтеатре также рассказали о том, что «Март-контакт» отменяется, но спектакли белорусских коллективов состоятся. Поэтому желающие могут билеты на отмененные спектакли обменять билеты спектаклей белорусских театров: «Увидеть розового слона», «Тартюф», «Шлюб з ветрам», «Бетон».