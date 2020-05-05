Могилевский драмтеатр подготовил марафон онлайн-трансляций спектаклей ко Дню Победы

Литературный редактор театра Ольга Семченко уточняет:

- К 9 мая мы подготовили для своих зрителей подарок - марафон онлайн-трансляций спектаклей ко Дню Победы. С 5 по 9 мая мы ежедневно будем выкладывать на сайте театра www.mdrama.by и в социальных сетях (Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм) ссылки на архивные видеозаписи наших постановок, посвященных Великой Отечественной войне или связанных с этой тематикой. Ссылки на записи, размещенные на YouTube канале, будут открыты на протяжении недели.

Всего «в сеть» театр перенес 5 спектаклей. Сегодня он, к примеру, покажет «Ночь Гельвера», завтра – постановку «…и Вера», 7 мая – балладу о влюбленных «Я твоя невеста», 8-го – симфонию недетских воспоминаний по мотивам книги Светланы Алексиевич «Последние свидетели», а в День Победы – мелодраму о войне «Последний».