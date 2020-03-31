Могилевский БРУ впервые в своей истории начнет подготовку специалистов социально-гуманитарного профиля

Белорусско-Российский университет с нового учебного года впервые начнет подготовку специалистов социально-гуманитарного профиля.

Как сообщили в БРУ, вуз будет готовить бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение» (профиль «Европейские исследования») с выдачей диплома государственного образца Российской Федерации.

«Зарубежное регионоведение» – одно из самых востребованных и популярных направлений подготовки в России. Аналог такой специальности в Беларуси -- «Лингвострановедение».

Обучение этому направлению предполагает изучение внутри- и внешнеполитических явлений и процессов в странах Европы, социально- экономических и культурно-исторических основ европейского региона, а также углубленное изучение двух иностранных европейских языков.

Выпускники могут работать в международных организациях различного уровня и характера, государственных ведомствах, центральных и региональных органах государственной власти и управления, а также в белорусских, российских бизнес-структурах, некоммерческих и общественных организациях, поддерживающих международные связи или занимающиеся международной деятельностью.