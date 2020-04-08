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COVID-19

Могилевские студенты сняли ролик о единстве в борьбе с коронавирусом. Видео

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Могилевские студенты сняли ролик о единстве в борьбе с коронавирусом. Видео

Студенты Могилевского государственного университета имени А.Кулешова выступают за единство в борьбе с распространением коронавируса.

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