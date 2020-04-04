Могилевские медики опровергают фейки о положении в больницах (видео)

Могилевские медики возмущены ложной информацией, которая появляется в интернете относительно положения в больницах. Сотрудники инфекционной больницы даже сняли и выложили в сеть репортаж с опровержением. А журналисты побывали в детской областной больнице и Могилевской больнице №1.

Могилевская больница номер один, так называемая «лавсановская» почти опустела. В стационаре, который рассчитан на 740 коек, в субботу, 4 апреля было около полусотни пациентов. Медики не понимают, почему распространяется информация о перегруженности больницы больными.

Областная детская больница в эти дни также почти пуста. По словам главного врача Игоря Каско, в инфекционных отделениях – только треть пациентов. С пневмониями - 14 детей, у всех из них болезнь протекает с средней или легкой форме. Детей с коронавирусной инфекцией в больнице нет, как нет в реанимации на искусственной вентиляции легких больных с пневмонией.

Медики из областной инфекционной больницы сами сделали видео, в котором показаны пустые палаты реанимации, и в залили его в интернет, опровергая таким образом фейки.