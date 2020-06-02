Могилевская областная филармония запустила онлайн-марафон в поддержку медиков

Могилевская областная филармония запускает музыкальный онлайн-марафон в поддержку медицинских работников "Руки, дарующие жизнь". Об этом рассказала режиссер учреждения культуры Янина Даниленко.

Трансляции музыкальных номеров солистов и творческих коллективов пройдут с 2 по 19 июня во всех аккаунтах социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram) и на YouTube-канале филармонии. Режиссеры учреждения снимут социальный ролик, посвященный работе медиков в этот нелегкий эпидемиологический период. Завершится марафон в преддверии Дня медицинского работника финальным гала-концертом. Он пройдет 19 июня в онлайн-формате.

"Мы хотим своим творчеством приободрить работников здравоохранения - людей, которые всю жизнь поддерживают нас, оберегают наше здоровье и находятся рядом с человеком с первых минут его рождения и до самого конца, - подчеркнула Янина Даниленко. - Мы хотим сказать спасибо всем нашим медикам за их ежедневный нелегкий труд, от которого зависит положительный исход борьбы с коронавирусной инфекцией".