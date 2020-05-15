Многогранный мир керамиста Олега Ткачева

У меня на столе много лет живет небольшой керамический слоник. Я люблю брать слегка шершавую статуэтку в руки: кажется, что от нее всегда исходит успокаивающее тепло. Впрочем, удивительно добрая аура окружает все работы керамиста Олега Ткачева. Он самый молодой представитель Бобруйской городской организации Белорусского союза художников, куда вступил в 2008 году. Участник многочисленных республиканских и международных выставок, пленэров по керамике. Мимо его ярких и весьма оригинальных керамических работ невозможно просто пройти – обязательно остановишься рассмотреть фантастические произведения бобруйского мастера.

– Олег Сергеевич, керамика – сознательный выбор?

– Тяга к искусству и творчеству всегда была. Мне еще в школе все говорили, что хорошо рисую. А раз есть способности, и профессию выбрал, связанную с рисованием. Будучи дизайнером интерьеров, делал проекты на компьютере, а вот их воплощением во что-то конкретное занимались другие специалисты. Это меня не устраивало. Хотелось найти такой материал, в котором от начала до конца сам решаешь и отвечаешь за то, что получается. Как выяснилось, глина настолько самодостаточна и многогранна, что позволяет от идеи до финального результата полностью контролировать процесс. Плюс привносит какую-то непредсказуемость. И вот так все сошлось.

Изучив все азы от рисунка до композиции, получив три образования (художественное училище в Мстиславле, Минский архитектурно-строительный техникум и Белорусский государственный университет культуры), в итоге я стал профессиональным керамистом.

– У любого человека, особенно творческого, есть подъемы и падения, поиски творческого пути. Как это происходит у Вас?

– У художника они должны быть, иначе замрешь в одном состоянии, когда никакого развития не происходит. Я проанализировал свою жизнь и понял, что бывают глобальные периоды, которые влияют на все. У меня были разные увлечения: спорт в детстве, музыка в юности. Начинаешь как хобби, а потом смотришь – уже выступаешь в концертном зале, где полно зрителей. И вдруг понимаешь, что опять зашел в тупик. Отыскиваешь другой путь – керамику. И всю энергию отдаешь этому занятию. Экспериментируешь на начальном этапе. Когда находишь собственный стиль, как говорил один художник, тогда у тебя есть кусочек хлеба, от которого можешь отщипывать всю жизнь. Главное – не закаменеть. Поэтому иногда надо выпадать из своего стиля и делать что-то несвойственное тебе. Можно всю жизнь развиваться в керамике, осваивать новые технологии и обжиги, но, чувствую, дошел до определенного этапа, когда мне уже этого материала недостаточно. Сейчас остаюсь художником-керамистом, творю, но меня тянет и к другому материалу. Поэтому занялся кастомизацией мотоциклов: когда техническая основа остается, но полностью переделываешь дизайн и стиль. И мотоцикл тогда воспринимается не просто как транспортное средство, а как арт-объект. Свобода и горизонты огромные: в мотожизни множество направлений, свой мир, в котором можно творить и создавать.

– Вы постоянный участник международного пленэра «Арт-Жыжаль». Насколько работы на этом форуме по керамике отличаются от произведений в обычной жизни?

– «Арт-Жыжаль» – это творческая аура, в которой сконцентрировано максимум идей. Пленэр – время, когда тебя не волнуют бытовые вопросы, когда концентрируешься на создании новых задумок. А в керамике, которой занимаюсь в повседневной жизни, эти же идеи воплощаются в конкретные произведения. Обычно бывает так: у меня появляется работа большого выставочного формата, и потом, если она продолжает мне нравиться через какое-то время, уменьшаю ее и продаю авторские копии, то есть делаю доступными для всех людей. И таким образом превращаю творческие идеи в материальные средства, на которые можно жить. С 2000 года сформировалась сеть галерей, коллекционеров, поклонников, которые периодически хотят купить мои керамические работы. Они востребованы и пользуются спросом.

– Для Вас в работе ценнее процесс или конечный результат?

– Процесс, наверное. Конечно, важно, какой получится конечный результат, но ты его оцениваешь очень короткое время. Получилось, счастлив, порадовался и все – дальше статуэтка начинает жить своей жизнью. А процесс более длительный: ты тратишь время на создание чего-то. Если будешь делать лишь бы как или страдать от этого, твоя жизнь превращается в мучения. А зачем? Значит, очень важно, каким будет процесс работы.

– То есть от него обязательно нужно получать удовольствие и радость?

– Надо получать удовлетворение. Иначе зачем все это делать? Хотя процесс может быть сложным. Это поиск, труд физический и еще много чего. Но существует внутренняя линия, которая тебя ведет, и понимаешь, что все делаешь правильно, движешься в правильном направлении. А бывает, что очень долго шел, работа получилась и… разбивается. В керамике материал хрупкий, как человек. Первый человек по легенде тоже ведь был сделан из глины. И он так же уязвим, как и керамика. Тем не менее, мы судим о жизни наших предков, которые жили за несколько тысяч лет до нашей эры, по найденным керамическим черепкам, которыми они пользовались. Очень все взаимосвязано.

– Что значит для Вас твор­чество?

– Это что-то создавать. Кусок глины, кусок земли валяется, можно сказать, под ногами, а художник вдыхает в него каплю души, и глина уже перестает быть просто ничем, а становится произведением, начинает жить. Вот творчество. И это можно проецировать на любой предмет, всякую вещь. Если человек в дело, которое ему нравится, вкладывает душу, это уже творчество. Неважно, шьет он, вышивает, готовит, воспитывает детей, читает стихи, играет в театре.

– Кстати, о театре. На фестивале национальной драматургии, который проходил в ноябре, победителям вручали статуэтки-награды – Ваши авторские работы. Это был специальный заказ?

– Театр тогда взбудоражил мою керамическую жизнь. Надо сказать, театром я увлекался со студенчества. Когда приехал в Бобруйск после учебы, осознанно стал понимать, что у нас хорошие актеры, отличный театр, который полюбил, постоянно хожу на спектакли. И тут мне предложили создать призы для награждения на театральном фестивале. Это же тоже особый мир. Для одиннадцати номинаций нужно было придумать образы. «Лучшая драматургия» или «Лучшая женская роль» – как это можно представить? И мне пришла идея про­ецировать все на человека. Сценография, например, у меня получилась в образе девушки, у которой пол-лица закрывает занавес. Я выбрал известные театральные артефакты, атрибуты, символы. Этот ход сработал, он давал мне полет и узнаваемость номинаций. Получилось удачно.

– У Вас есть любимые места в городе?

– Люблю интересные местечки старого города, старинный кирпич, мощеные дороги. Вообще Бобруйск очень люблю. Хотя в школе терпеть не мог этот город: мне казалось, надо быстрее бежать туда, где высокие дома, много людей. Но через какое-то время понял, что я провинциальный человек и мне нужно жить именно в Бобруйске. Получаю удовольствие от улицы, дома, ракурса, которые миллион раз видел, но на которые можно взглянуть необычными глазами. Хочется все время узнавать что-то новое.

– Библиотека любимых книг и музыки?

– Музыку воспринимаю под настроение. Но в любом случае, грустно тебе или весело, это должна быть талантливая вещь, хорошо сыгранная, грамотно придуманная, которая так трогает за душу, чтобы мурашки по спине. А книги… Многие авторы нравятся, на каждом этапе жизни были свои любимые. Сейчас, когда работаю с керамикой, могу либо думать о чем-то, либо слушать аудиокниги, школьный репертуар, классику. Достоевского «Идиот» слушал уже раз 50, причем в разных постановках, с разными актерами. Из современных авторов Борис Акунин очень нравится, восхищаюсь его талантом, глубиной мысли. Всегда читал экспериментальную литературу, писатели новой волны фантазией ломали все стереотипы, талантливо создавали миры.

– Любимое время года?

– Осень. Потому что красивая и глубокая. Лето – легкомысленное. Зима – дискомфортная из-за холода. А осенью тепло, «бабье лето», буйство красок, радость для души. Я даже выезжал на мотоцикле по окрестностям и снимал фильм «Побег в осень», открывал новые места, наслаждался красотой и счастьем от того, что растворяюсь в этом пространстве.

– Любимое высказывание или жизненный девиз?

– Мне близки слова Шекспира: «Но сердца к сердцу речь не привлечет, коль не из сердца ваша речь течет». Твор­чество никогда не привлечет, если оно не идет от сердца. Всегда нравилось высказывание Феллини о творчестве: «Я говорю правду, которую я не знаю, но которую я ищу». Это очень точно сказано, на мой взгляд. Что-то делаешь, но не знаешь, не уверен, правильно ли. Но ты в этом поиске прав: должен искать правду и говорить ее своим творчеством.

Маргарита Бушуева.