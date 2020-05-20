Многодетные семьи Бобруйска получат необычные письма
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Бобруйские отделения «Белпочта» присоединяются к Республиканской акции «Не оставляйте детей одних».
Многие многодетные семьи города получат необычные письма. В них молодые родители обнаружат яркие содержательные буклеты с советами по безопасности детей, закладки с правилами поведения при пожаре и благодарность за обучение детей правилам безопасности.
Спасатели также оставляют на почтах листовки с приглашением подписаться на познавательный журнал «Юный спасатель», с помощью которого можно с пользой проводить время, черпать много информации по безопасности и жизни спасателей, а также выиграть ценные призы.
Евгений Товстик,
инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС
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