Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал белорусов к благоразумию, миру, диалогу и согласию. Соответствующее заявление он сделал сегодня на встрече с журналистами.

"Совсем недавно мы праздновали великое событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 75 лет наш народ жил в согласии, мире, единодушии, созидая свою жизнь. И сегодня мы не предполагали, что к нам может прийти беда, что родные и близкие люди могут встать друг против друга. Я хотел бы призвать всех к благоразумию, миру, возможному диалогу и согласию", - сказал митрополит.

Глава Белорусской православной церкви обратился к тем, кто прибыл в Беларусь для того, "чтобы покуражиться, разжечь вражду и ненависть". "Возвращайтесь в свои дома, не разжигайте здесь пламя вражды и ненависти. Наш народ столько пережил бед, скорбей, войн, что, наверное, многим поколениям и народам хватит. Оставьте белорусскому народу возможность самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше", - подчеркнул Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Павел призвал родителей, чьи дети выходят сегодня на улицу, поговорить с ними и рассказать, что сейчас важно сохранить мир и единодушие в стране. Представителей государственных органов и депутатов владыка попросил подумать, как найти выход из сложившейся ситуации. "Я никого не хочу осуждать - ни одну, ни другую сторону. Понимаю, что есть и другие силы, темные силы, их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают какие-то от этого дивиденды. Хочется пожелать, чтобы мир, единодушие и согласие продолжали оставаться на нашей благословенной земле. Не случайно и в гимне, и в Конституции нашей страны говорится о том, что мы, белорусы - мирные люди", - отметил он.

Патриарший Экзарх также рассчитывает, что представители силовых структур, служащие белорусскому народу, будут соизмерять свою власть и возможности по отношению к тем, кто думает, что Беларусь должна развиваться другим путем, но не знает, как правильно на него встать.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы найти тот путь, пройдя по которому можно сохранить мир и согласие", - резюмировал митрополит Павел.