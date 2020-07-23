Миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Беларуси возглавит Сергей Лебедев

Миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Беларуси возглавит председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске.

Сейчас идет процесс формирования миссии. Исполком СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой представить кандидатуры своих представителей. Планируется, что наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах страны. В день выборов они будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов.

Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси миссия озвучит 10 августа. Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Центризбирком 14 июля зарегистрировал пять кандидатов в президенты.