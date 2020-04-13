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COVID-19

Минздрав: зарегистрировано 2919 человек с коронавирусной инфекцией

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Минздрав: зарегистрировано 2919 человек с коронавирусной инфекцией

По состоянию на 13 апреля в Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.

Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой и средней формах. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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