Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно

Большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют легкое или бессимптомное течение, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Минздрав владеет абсолютно всей информацией, которая на данный момент есть: и по количеству обследованных, и по количеству выявленных случаев, и по состоянию здоровья каждого из этих пациентов, - сказала Елена Богдан. - Основная масса пациентов, у которых выявлен COVID-19, имеют бессимптомное течение или абсолютно не выраженные клинические проявления респираторного характера".

Ежедневно анализируются запасы масок, защитных костюмов, лекарственных средств. Причем если раньше по лекарствам запас был создан на 3-4 месяца, то на сегодня по основным позициям он составляет как минимум 6 месяцев.

"Ситуация является полностью контролируемой", - подчеркнула замминистра.

Также она прокомментировала информацию агентства Bloomberg о якобы 22 случаях смерти от коронавируса в Беларуси. "В наших медицинских учреждениях от инфекции COVID-19 на сегодня никто не умер. Закономерный вопрос: каким источником информации пользуется Bloomberg", - отметила она.

Американское агентство Bloomberg сегодня утром выдало фейк о смертельных случаях от коронавируса в Беларуси. Спустя пару часов агентство заметило свою ошибку, но вместо опровержения информации просто поправило ее в том же материале.