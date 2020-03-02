Минздрав: у белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат

"В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - проинформировали в пресс-службе.

Гражданка Беларуси и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что непродолжительное время они были в северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения. У всех взяли тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. "На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", - отметили в пресс-службе.

Тесты выполнялись в ходе активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране. "Всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - добавили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о студенте из Ирана, отце его девушки и витебчанке.