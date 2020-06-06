Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад

Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, посещая Брестскую область во время республиканского мониторинга.

"Регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская и практически параллельно с ней Гродненская, немножко с отставанием - Гомельская область. Наименьшие показатели мы сегодня видим в Могилевской области", - сказала Елена Богдан. Она добавила, что каждый регион проходит определенные этапы развития эпидемического процесса, оно волнообразное.

"В масштабах республики фактически отболели и пошли на снижение регионы, в которых большая численность, - это Минск и Минская область. Плюс Витебская область. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли", - отметила замминистра. С улучшением ситуации в Брестской области можно будет говорить о почти 60% населения страны. Сейчас этот регион находится на так называемом плато. "Еще какое-то время она будет находиться на этом уровне, потом заболеваемость пойдет вниз и несколько следующих недель будет держаться на уровне, который на 30%, а может быть, и 50% ниже сегодняшнего", - отметила Елена Богдан.

Самым главным, по ее словам, стало то, что благодаря принятым мерам по изоляции контактов первого уровня, пациентов с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции не было лавинообразного роста заболеваемости. Сегодня в стране придерживаются этой же тактики. "Каждый день мы анализируем информацию, которая есть по заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и пневмониями", - добавила замминистра.