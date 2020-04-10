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Общество

Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

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Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Замминистра призвала верующих отнестись с пониманием к этой мере.

belta.by

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