Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Замминистра призвала верующих отнестись с пониманием к этой мере.

belta.by