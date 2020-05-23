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Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков

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Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков

В Министерство здравоохранения передана крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Минский центр разработки Wargaming (СООО "Гейм Стрим") безвозмездно передал "Белмедтехнике" Министерства здравоохранения 100 тыс. одноразовых защитных комбинезонов. Эти СИЗы были отшиты по специальному заказу на производственных мощностях компании Mark Formelle.

Кроме того, накануне компания Wargaming и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали в Центр экстренного реагирования Минздрава партию в 91 тыс. фильтрующих масок классификации FFP3 (производство международной корпорации 3M).

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