Минздрав: по состоянию на 14 апреля зарегистрирован 3281 человек с коронавирусной инфекцией
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По состоянию на 14 аперля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.
Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.
У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно.
57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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