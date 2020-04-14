Минздрав: по состоянию на 14 апреля зарегистрирован 3281 человек с коронавирусной инфекцией

По состоянию на 14 аперля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.

Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно.

57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.