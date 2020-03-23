Минздрав: оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая

"Ситуация у нас полностью контролируемая, оснований для паники нет. По-прежнему работаем по изоляции в наши учреждения контактов первого уровня на 14 дней и контактов второго уровня - при наличии у них признаков вирусной инфекции", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, на сегодня 22 человека имеют отрицательные тесты и завершили или завершают в ближайшее время лечение в медучреждениях. 59 человек находятся под медицинским наблюдением. В состоянии пациента, у которого заболевание протекало в среднетяжелой форме, наблюдается положительная динамика.

Вчера в Гомельской области был выявлен еще один случай коронавирусной инфекции в связи с тем, что все тяжелые пневмонии тестируются на наличие COVID-19. Пациентка из Житковичей не нуждается в оказании интенсивной медицинской помощи или вспомогательной вентиляции легких. В районе проводятся противоэпидемические мероприятия, как и во всех других случаях. На сегодня случаи COVID-19 также выявлены в Гродненской области, Витебске и Минске.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси - от 15 до 49 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано максимальное количество случаев. Самому старшему пациенту 78 лет.

На изоляции находятся около 1,1 тыс. людей, которые были контактами первого уровня, под медицинским наблюдением - около 8,8 тыс. контактов второго уровня. Все они выявлены в ходе интенсивной работы по опросу пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, уточнила Инна Карабан. В некоторых случаях привлекаются и органы внутренних дел. Благодаря просмотру видеозаписей, например, из учреждений, которые посещал пациент с COVID-19, удается максимально выявить круг его контактов, чтобы вовремя изолировать и не допустить распространения инфекции.