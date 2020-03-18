Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом COVID-19

Медики в видео рассказывают о том, как обезопасить себя и своих близких. Перечисляются шесть пунктов, которые должен знать каждый.

Вирус распространяется через прямой контакт. То есть нужно находиться как минимум в метре от человека, у которого есть симптомы, чтобы снизить риск заражения. Симптомы могут включать лихорадку, кашель и одышку. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию. Наибольшей опасности подвержены пожилые люди.

Необходимо чаще мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или обрабатывать их спиртосодержащими средствами. При кашле или чихании нужно прикрывать нос и рот локтем или бумажной салфеткой.

Если отсутствуют симптомы болезни, то нет необходимости носить маску. Ее рекомендуется надевать людям, которые кашляют или чихают - чтобы защитить окружающих.

В видео говорится, что на данный момент нет достаточных данных о том, передается ли вирус от беременной матери ребенку. Также на сегодня нет определенных лекарств от инфекции и для ее профилактики.

В видео советуют следить за новостями Минздрава, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.