Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
88 0
0
Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 4 августа из перечня дополнительно исключено пять стран: Азербайджан, Монголия, Танзания, Фиджи, Шри-Ланка.
Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.
Читайте
также
также
-
Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
-
В Могилевской области с августа изменился график работы «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19
-
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 765 пациентов с COVID-19
-
В Бобруйске можно сделать тест на COVID-19
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости