Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 4 августа из перечня дополнительно исключено пять стран: Азербайджан, Монголия, Танзания, Фиджи, Шри-Ланка.

Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

belta.by