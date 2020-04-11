Минздрав: 11 апреля на стационарном лечении находится 2031 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией

Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь сообщает, что на 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек.

В основном заболевание протекает в легкой или средней формах. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Выздоровели 172 человека. Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной короновирусной инфекцией.