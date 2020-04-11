Минздрав: 11 апреля на стационарном лечении находится 2031 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией
24 0
Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь сообщает, что на 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек.
В основном заболевание протекает в легкой или средней формах. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.
Выздоровели 172 человека. Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной короновирусной инфекцией.
также
-
Минздрав: 11 апреля на стационарном лечении находится 2031 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией
-
Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами изоиммунной плазмы
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 апреля. Официальная статистика
-
В стационарах Беларуси находятся 1793 человека с коронавирусом
-
Правительство установило правила поведения при самоизоляции граждан и какая ответственность предусмотрена за нарушение