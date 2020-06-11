«Минутка» безопасности для детей. Правила поведения на дороге

Чтобы не стать участниками ДТП следует помнить следующие правила:

Прежде всего, категорически запрещается играть вблизи проезжей части, кататься на велосипедах и самокатах на проезжей части, переходить дорогу в неустановленных местах, а также на запрещающие сигналы светофора, выбегать на проезжую часть из-за домов, заборов, деревьев, стоящих автомашин, автобуса. Ходите только по тротуарам, а где их нет – по левому краю (обочине) дороги, т.е. навстречу движению транспорта, чтобы видеть его и вовремя отойти в сторону. Подойдя к нерегулируемому пешеходному переходу, остановитесь. Ни в коем случае не начинайте движение без остановки, так как водитель может не заметить Вас, а если и заметит, то не успеет затормозить. Посмотрите по сторонам: машин поблизости нет, только после этого смело переходите проезжую часть. На пешеходном переходе со светофором переходите улицу только на зелёный свет. Но даже когда загорается зелёный свет – убедитесь, что все машины успели остановиться, и Ваш путь свободен и безопасен. На многих перекрёстках может быть сразу несколько светофоров. Тогда ориентируйтесь на тот светофор, который находится на противоположной стороне (куда мы собираемся переходить). При зелёном сигнале не спешите идти – машины могут поворачивать направо. Прежде, посмотрите налево и убедитесь, что поворачивающие машины уступают Вам дорогу. На автобусных остановках небезопасно играть и бегать. Дети должны соблюдать дистанцию и не приближаться к автобусу, пока он не остановится. Не торопитесь, не наваливайтесь на двери, а при выходе не толпитесь. Не устраивайте игр на проезжей части улиц, либо в непосредственной близости от дороги – это очень опасно. Не перебегайте улицу или дорогу перед близко идущим транспортом, помните машину сразу остановить невозможно. При движении по дороге в темное время суток, помните о необходимости использования световозвращающих элементов, которые позволят водителю вовремя обнаружить Вас на проезжей части, и тем самым избежать наезда. Напомним правила для велосипедистов: движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке. И только при ее отсутствии разрешается движение по обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Для безопасного участия в дорожном движении велосипед должен быть технически исправен, иметь звуковой сигнал, зеркало заднего вида, спереди световозвращатель белого цвета, сзади – световозвращатель красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращатели оранжевого цвета.

Юным велосипедистам, не достигшим 14-ти лет, можно управлять велосипедом только в пешеходных и жилых зонах, а также по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. А самостоятельно без сопровождения взрослого управлять «великом» на дороге разрешено только с 14-ти лет.

И помните, опасности подстерегают на каждом шагу. Будьте осторожны. Не рискуйте своей жизнью и своим здоровьем – соблюдайте правила дорожного движения.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.