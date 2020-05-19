Минтруда рассказало о дополнительных пенсионных гарантиях для многодетных и людей с инвалидностью

Акцент в указе "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", который подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сделан на категории малообеспеченных многодетных семей, людях с инвалидностью. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков пояснил журналистам ключевые новшества.

Указ предусматривает прежде всего ряд дополнительных гарантий в области пенсионного обеспечения.

Для многодетных

Одно из долгожданных нововведений - в стаж работы для назначения трудовых пенсий будут засчитываться периоды отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет, но не более 12 лет в общей сложности. "Увеличен период, засчитываемый в стаж для назначения пенсии, когда женщина занята уходом за ребенком в возрасте до 3 лет. Сегодня максимальный период, который может быть зачтен, - 9 лет. Указом он будет увеличен до 12 лет. Кроме того, матери, которые родили и воспитали до 8 лет четверых и более детей, по различным причинам не могут выработать полный страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту. Он сегодня составляет 17,5 лет. Но указом он снижен для них до 10 лет", - рассказал Валерий Ковальков.

В области социальной поддержки малообеспеченным многодетным семьям будут даны более льготные условия для предоставления ежемесячного социального пособия. "Сегодня критерий нуждаемости для таких семей - 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ сейчас Br246,78). Указом предусмотрено увеличение его до 115% БПМ. Кроме того увеличится и сумма, которую сможет получить многодетная семья, поскольку адресное пособие является разницей между среднедушевым доходом семьи и размером критерия. Чем выше критерий, тем больше денег получит семья", - добавил Валерий Ковальков. Если сегодня пособие предоставляется на 6 месяцев в календарном году, то указом срок действия увеличен до года. Такая система государственной адресной социальной помощи заработает уже с 1 сентября текущего года.

Для людей с инвалидностью

По действующему законодательству, матерям, которые воспитывали детей-инвалидов не менее 8 лет до достижения теми совершеннолетия, полагается ряд социальных льгот: досрочный выход на пенсию (на 5 лет раньше), стаж для назначения им трудовой пенсии с обязательной уплатой страховых взносов составляет 5 лет. "Но порой ребенок-инвалид рождается в семье, когда мать только начинает трудовую деятельность, а иногда и до этого. И эти женщины не могут сформировать даже 5-летний страховой стаж. Чтобы как-то поддержать такие семьи, в которых ребенок-инвалид воспитывается более 20 лет, принято решение об увеличении социальной пенсии в два раза. Сегодня она составляет Br123, а будет приближена к минимальному размеру пенсии по возрасту - Br247", - отметил Валерий Ковальков.

Люди, которые длительное время находились на I или II группе инвалидности, а потом у них случилась ремиссия, улучшилось здоровье, не всегда имеют достаточно времени, чтобы выработать необходимый страховой стаж. "Принято решение о снижении страхового стажа. Если инвалид I или II группы имел ее 10 и более лет, страховой стаж (который нужен для назначения трудовой пенсии по возрасту на общий основаниях) снижается на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности указанных групп. Если гражданин имел инвалидность I или II группы не менее 21 года, страховой стаж ему будет снижен до 5 лет. Такой же страховой стаж установлен сегодня для детей-инвалидов для назначения трудовой пенсии по возрасту", - пояснил замминистра.

Если расписать по годам, то получается, что при нахождении на инвалидности I и (или) II группы 11 лет страховой стаж снижается на 5 лет 6 месяцев; 12 лет - на 6 лет; 13 лет - на 6 лет 6 месяцев; 14 лет - на 7 лет и т.д. до 20 лет, когда страховой стаж снижается на 10 лет. При наличии группы в течение 21 года и более, как сказано выше, достаточно 5 лет страхового стажа.

Кроме того, для инвалидов I или II группы и детей-инвалидов I или II группы для назначения пенсии по возрасту будут снижены требования к общему стажу на 5 лет: женщине потребуется 15 лет общего стажа, мужчине - 20 лет.

Для семей, где умер кормилец

Определены условия, когда трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается одному из родителей или супругу (супруге), либо деду, бабке, брату, сестре умершего кормильца, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами либо внуками умершего кормильца в возрасте до 3 лет.

"Если умирает кормилец, и у него остается ребенок в возрасте до 3 лет, как правило, супруга и близкий родственник находятся в отпуске по уходу за ребенком. И сегодня возможности назначить пенсию на это лицо законодательство не позволяет. Норма нового указа расширяет круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. И близкий родственник, ухаживающий за ребенком умершего кормильца, также приобретает право на данную пенсию. То есть она будет назначаться и на ребенка, и на это лицо. Как правило, это матери", - сказал Валерий Ковальков.

Для тех, кому немного не хватило страхового стажа

При неполном страховом стаже, но не менее 10 лет, трудовая пенсия по возрасту будет назначаться мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам - 60 лет. Размер пенсии для них будет составлять 73% наибольшей величины установленного Минтруда бюджета прожиточного минимума пенсионера за два последних квартала. И за каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% указанной величины, но не более чем до 100% от нее.

Иными словами, женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины - 65 лет, приобретут право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа: от 10 до 17 лет - в 2021 году в размере от 73 до 94% БПМ пенсионера; 18 лет - в 2022 году в размере 97% БПМ пенсионера, 19 лет - в 2023 году в размере 100% БПМ пенсионера. Таким образом, при 19 годах страхового стажа (что является неполным его размером) трудовая пенсия по возрасту увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенсией (в мае текущего года размер социальной пенсии составляет почти Br123,4).

Для супругов, которые хотят ребенка

Также указом закрепляется предоставление супружеским парам, в которых оба супруга белорусы, а жене нет 40 лет, одной бесплатной попытки ЭКО в госорганизациях здравоохранения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Совмин определит порядок и условия предоставления услуги, перечень организаций.

Когда ждать изменений

Перечисленные положения указа, которые касаются пенсионного обеспечения, вступают в силу с 1 января 2021 года. Перерасчет пенсий матерям, воспитавшим четырех детей, будет производиться автоматически, если все необходимые для этого документы есть в пенсионном деле. В ином случае - на основании заявления матери и предоставления недостающих документов. "Данная норма по увеличению общей продолжительности времени по уходу за ребенком, включаемого в трудовой стаж, касается не только тех матерей, которые придут на пенсию, но и тех, которые получают ее сегодня", - подчеркнул Валерий Ковальков.

Пенсии будут перерассчитываться с учетом данной нормы с первого числа месяца, следующего за тем, в котором женщина обратится за перерасчетом пенсии в установленном законодательством порядке (с заявлением и документами, подтверждающими рождение четверых и более детей и воспитание их до 3-летнего возраста (если таких документов нет в материалах пенсионного дела) в органы по труду, занятости и социальной защите.