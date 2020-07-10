Минтруда продлило срок проверки знаний по охране труда

Министерство труда и социальной защиты продлило срок прохождения периодической проверки знаний по вопросам охраны труда. Это предусмотрено постановлением Минтруда от 24 июня 2020 года №60, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале,

Согласно постановлению, срок прохождения проверки, который истекает в период с 30 апреля по 31 июля, продлевается на три месяца. Это касается руководителей организаций, их заместителей, ответственных за организацию охраны труда, главных специалистов, работников служб охраны труда (специалистов по охране труда), членов комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда организаций.

Документ также распространяется на работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда; нанимателей, которые являются физическими лицами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля.