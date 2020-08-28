Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году

В 2020 году 102 тыс. многодетных семей получат единовременную материальную помощь для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков при посещении многодетной семьи в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в преддверии нового учебного года государство предоставляет поддержку многодетным, малообеспеченным семьям для подготовки ребят к школе. Единовременная помощь оказывается местными органами власти семьям, которые воспитывают троих и более детей", - сказал замминистра.

Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. Но он не должен превышать 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (1 БПМ - Br256,1). В среднем по стране на одного ребенка выплата составляет Br55.

"Ожидается, что такую помощь получат 102 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 210 тыс. школьников. Общая сумма поддержки будет Br11,5 млн", - добавил Валерий Ковальков.

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми также получают из местных бюджетов государственную адресную социальную помощь. Речь о единовременных пособиях (в среднем Br160) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособиях (Br40). "Такая помощь уже предоставлена 3,5 тыс. семей на сумму почти Br2 млн", - привел оперативные данные замминистра.

Помогают собирать детей в школу и трудовые коллективы по месту работы родителей - в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами. Ожидается, что сумма такой поддержки в этом году составит Br5 млн.

"В целом с 1 июля на то, чтобы помочь собрать детей в школу, потрачено более Br15 млн. Почти 90% адресатов уже получили поддержку", - резюмировал Валерий Ковальков.

С приятной миссией - вручить подарки и денежные сертификаты - замминистра сегодня посетил семью Башура, в которой воспитываются 12 детей, из них 11 несовершеннолетних. Так что за большим столом гости чувствовали себя, как на торжестве.

Хозяйка, обладательница ордена Матери Оксана Башура, сейчас находится в отпуске по уходу за маленьким Артемом, который родился в январе этого года. А до этого работала фельдшером на станции скорой медицинской помощи Слуцкой ЦРБ. Ее супруг Николай трудится водителем в ОАО "Белвторчермет".

У каждого из их ребят свои интересы. Второкурсник БНТУ Егор увлекается музыкой, играет на гитаре. Эту же сферу выбрала и Валерия, студентка 3-го курса филиала "Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского центра профессионального образования. Она окончила музыкальное отделение по классу фортепиано. И младшие девочки - девятиклассница Анжела и шестиклассница Эвелина - тоже приобщились к семейному оркестру: одна выбрала цимбалы, другая - скрипку.

Мальчишки все спортивные: Кирилл - студент 2-го курса филиала БНТУ "Солигорского горно-химического колледжа" и игрок баскетбольной команды, восьмиклассник Антон активно занимается футболом и баскетболом, пятиклассник Никита участвует в школьных спортивных мероприятиях.

Третьеклассница София мечтает заниматься плаванием, посещает музыкальное отделение по классу аккордеон. Арсений младше на год, он много рисует и строит креативные конструкции из "Лего". Младшие Савелий и Матвей - лучшие друзья: вместе играют, занимаются, ухаживают за домашними питомцами.