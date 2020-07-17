Минская улица от Октябрьской до Советской будет закрыта для движения транспорта с 20.00 18 июля до 11.00 19 июля

В связи с ремонтом с 20.00 18.07.2020 до 11.00 19.07.2020 ул. Минская от ул. Октябрьской до ул. Советской будет закрыта для движения транспорта.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

Отменяется движение троллейбусов по маршруту № 1 от ул. Дзержинского до ул. Минской, по маршруту № 2 – от ул. Интернациональной (о.п. «Станция «Бобруйск») до ул. Минской.

Маршрут № 1.

18 июля будет работать 2 троллейбуса от конечного о.п. «Еловики» до о.п. «Школа» и обратно с интервалом движения 35-40 минут.

В ночное время суток отвоз пассажиров будет осуществляться по действующему расписанию до о.п. «Школа» (время отправления с о.п. «Еловики»: 23.53, 0.14, 0.26).

19 июля с 5.10 будет работать 2 троллейбуса от конечного о.п. «Еловики» до о.п. «Школа» и обратно с интервалом движения 35-40 минут.

Маршрут № 2.

18 июля будет работать 5 троллейбусов от конечного о.п. «Сикорского» до о.п. «Школа» и обратно с интервалом движения 30-35 минут.

В ночное время суток отвоз пассажиров будет осуществляться по действующему расписанию до о.п. «Школа» (время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.06, 23.28, 0.07, 0.20).

19 июля с 4:16 будут работать 5 троллейбусов от конечного о.п. «Сикорского» до о.п. «Школа» и обратно с интервалом движения 30-35 минут.

Маршрут № 3.

18.07.2020 с 22.00 до 24.30 организуются дополнительные рейсы по маршруту «Сикорского» - «Еловики» и обратно с интервалом 40 минут.

19.07.2020 с 6.00 до 10.00 организуются дополнительные рейсы с интервалом 30 минут.

Автобусы:

Маршрут № 6: в сторону микрорайона № 6: Пушкина, Гоголя, Октябрьская, Ленина, и далее по маршруту, в сторону ул. Дзержинского: Ленина, Георгиевский пр-т, Володарского, Октябрьская, Гоголя, Пушкина и далее по маршруту.

Маршрут № 9, 33, 70: Советская, Гоголя, Октябрьская, Минская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 12: Интернациональная, Октябрьская, Ленина, Георгиевский пр-т и далее по маршруту.

Маршрут № 15: Минская, Октябрьская, Интернациональная и далее по маршруту.

Маршрут № 15а: Интернациональная, Октябрьская, Минская и далее по маршруту.

Маршрут № 25: Минская, Георгиевский пр-т, Володарского, Социалистическая, Минская и далее по маршруту.

Микроавтобусы:

№ 6: в сторону ул. Дзержинского: Володарского, Советская и далее по маршруту, в сторону микрорайона № 6: ул. Советская, ул. Ленина и далее по маршруту.

№ 43, 50, 52, 70: в сторону ул. Дзержинского: Минская, Октябрьская, Интернациональная, Советская: в сторону ул. Минской: Советская, Гоголя, Октябрьская, Минская.

№ 51: в сторону ул. Дзержинского: Социалистическая, Ленина, Советская; в сторону Санатория им. Ленина: Советская, Володарского, Социалистическая.

В расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения от действующего расписания.