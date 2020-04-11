Минприроды призывает не нести на кладбища пластиковые цветы – такое обращение размещено на официальном сайте министерства.

Об опасности искусственных цветов, которые массово покупают к Радунице, экологи бьют тревогу последние несколько лет: цветы наносят вред природе и опасны для человека. А все потому что изготавливают их из небезопасных материалов. Например, лепестки – это синтетические ткани, например полиэстер, латекс, органза, обработанные различными химическими составами для придания пластичности и стойкости. Для окрашивания чаще всего используются анилиновые краски, представляющие собой достаточно токсичные соединения, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье, вызывая головокружение, головную боль, слабость. Стебли, бутоны и иные декоративные элементы искусственных цветов в большинстве случаев изготавливаются из пластика, чаще всего ПВХ, который также довольно токсичен. Сердцевины цветов и мелкие украшения могут изготавливаться из пенопласта, сообщается на сайте Центра экологических решений.

Из-за такого многообразия цветы не подлежат переработке. То есть, когда они приходят в негодность – выцветают и теряют форму – их выбрасывают на свалку. На сельских кладбищах принято прошлогодние украшения могил сжигать. Экологи говорят, что это еще хуже, так как при нагревании цветы выделяют в окружающую среду тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей, а особенно детей.

«Приобретая искусственные цветы, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Когда искусственные цветы приходят в негодность, люди их выбрасывают. Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 миллиона пластиковых цветов. Срок их разложения – от ста до пятисот лет. Вторичной обработке они не подлежат», – говорится в обращении министерства.

Минприроды вместе с экологическими общественными объединениями призывает жителей Беларуси проявить экосознание. Альтернативой искусственным цветам могут стать живые цветы, в том числе в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники.