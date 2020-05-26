Минобразования рекомендует организовать в школах консультации по ЦТ для выпускников 11-х классов

Министерство образования рекомендовало организовать в школах проведение консультаций по ЦТ для выпускников 11-х классов.

"Это позволит абитуриентам лучше подготовиться и показать более высокие результаты, - сказала Людмила Высоцкая. - Консультации рекомендовано организовать с 15 по 23 июня. При этом каждая школа сама определит время и формат их проведения".

В текущем году ЦТ стартует 25 июня. В этот день абитуриенты будут проходить испытание по белорусскому языку. ЦТ по русскому языку состоится - 26 и 27 июня, по обществоведению - 29 июня, по математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля, по химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.

Как отметили в Министерстве образования, ЦТ будет проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Минздрава.