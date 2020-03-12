Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2020

Минобразования определило отметки, которые считаются неудовлетворительными по результатам централизованного тестирования. Это предусмотрено постановлением министерства №16 от 3 марта 2020 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

По белорусскому или русскому языкам неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания - математике, физике, химии, биологии - к неудовлетворительным приравнены отметки от 0 до 19 баллов (включительно). Нижнее пороговое значение отметок по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) установлено на уровне от 0 до 24 баллов (включительно).

Что касается второго предмета профильного испытания, то по математике, физике, химии и биологии неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) - от 0 до 14 баллов (включительно).

При этом неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 6 баллов при наборе в силовые вузы: находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета. Также эти пороги коснутся военных факультетов, специальностей "производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "животноводство, рыбоводство, пчеловодство", "сельское строительство и обустройство территорий", "мелиорация и водное хозяйство", "агроинженерия". Речь идет о таких предметах, как белорусский или русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

На ЦТ-2019 нижнее пороговое значение отметок было аналогичным.

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