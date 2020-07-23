Минобразования определило график школьных каникул в новом учебном году

Министерство образования определило график школьных каникул в новом учебном году. Он опубликован на сайте ведомства.

Первая четверть будет с 1 сентября по 31 октября,

вторая - с 9 ноября по 24 декабря,

третья - с 11 января по 27 марта 2021 года,

четвертая - с 5 апреля по 31 мая 2021 года.

Соответственно:

осенние каникулы - 8 дней (1-8 ноября),

зимние - 17 дней (25 декабря - 10 января),

весенние - 8 дней (28 марта - 4 апреля).