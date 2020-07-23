Минобразования определило график школьных каникул в новом учебном году
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Министерство образования определило график школьных каникул в новом учебном году. Он опубликован на сайте ведомства.
Первая четверть будет с 1 сентября по 31 октября,
вторая - с 9 ноября по 24 декабря,
третья - с 11 января по 27 марта 2021 года,
четвертая - с 5 апреля по 31 мая 2021 года.
Соответственно:
осенние каникулы - 8 дней (1-8 ноября),
зимние - 17 дней (25 декабря - 10 января),
весенние - 8 дней (28 марта - 4 апреля).
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