Министр юстиции объяснил, почему решили изменить герб Беларуси

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал, почему решили изменить герб Беларуси, его пояснение прозвучало в эфире программы «Неделя» на СТВ.

Глава ведомства признался, что его удивил ажиотаж вокруг этой темы. «Действительно, цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно. Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики», — сказал Олег Слижевский.

Министр добавил, что инициатива изменений исходила в большей мере от членов Геральдического совета. В гербе планируют изменить изображение звезды и планеты.

«Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты — наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись “Республика Беларусь”. Прорисовываются более четко контуры материков», — сказал глава ведомства.