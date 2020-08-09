Михаил Желудов: «Мы определяем будущее нашей страны»
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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов отдал сегодня свой голос за кандидата в Президенты на участке №59.
– Выборы – это событие государственного масштаба. Мы определяем будущее нашей страны. И тот жизненный опыт, который у меня есть, подсказывает, что развитие государства должно идти по эволюционному пути. Сегодня, я думаю, большинство белорусов сделают правильный выбор. Мы решаем будущее страны на избирательных участках, а не на улицах. Важно не потерять то, что имеем, но и нужно развиваться дальше. А человек, выдвигающий свою кандидатуру на пост Президента, должен понимать меру ответственности не за себя, а за государство.
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Михаил Желудов: «Мы определяем будущее нашей страны»