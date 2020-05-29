Михаил Орда: «Мы поддерживаем нашего Президента»

В начале недели Президент провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Обсуждались насущные проблемы: ситуация с распространением коронавируса, восстановление экономики после пандемии, новый состав правительства. Но ключевой темой встречи стала предстоящая избирательная кампания. Об этом и наш разговор с руководителем инициативной группы действующего Президента и участником встречи, председателем ФПБ Михаилом Ордой.

– Михаил Сергеевич, вы не первый раз возглавляете инициативную группу Александра Лукашенко. Почему это важно для вас? Вы – председатель Федерации профсоюзов. Это позиция организации. Она отражает интересы трудовых коллективов?

– Выборы Президента – это очень ответственный момент для каждого из нас. И нам небезразлично, кто возглавит страну. Мы, как профсоюзы, представляем интересы трудовых коллективов. А значит, ответственны за их судьбу. Они нам доверяют. Мы не можем рисковать и верить пустым обещаниям. Мы судим по результатам, а не по политическим программам и намерениям.

В избирательной кампании 2020 года мы выступаем в поддержку действующего Президента, потому что видим конкретные результаты его работы. Беларусь – независимое государство с достаточно развитой экономикой, передовыми технологиями, доступной медициной, высоким уровнем социальной защиты. Все это связано с четкой и грамотно выстроенной политикой.

Надо признать, что у нас нет более авторитетного и опытного политика, чем Александр Лукашенко, который умеет отстаивать интересы государства и простых людей. Он уже доказал это не один раз на практике.

И сейчас, чтобы сохранить благополучие государства, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, нужно вовремя принять правильное решение. Причем взвешенно, обдуманно, с пониманием, что вообще происходит.

– В инициативной группе по сбору подписей за действующего Президента более 11 тысяч человек. Кто они?

– Это представители гражданского общества – люди абсолютно разных профессий и возрастов, представители общественных объединений из всех регионов страны. Традиционно организации трудящихся принимают активное участие в организации и проведении избирательных кампаний разных уровней. У нас в этом большой опыт и профессиональная команда авторитетных, активных, небезразличных людей, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Всех их объединяет одно: четкое понимание ответственности за будущее.

Сейчас они собирают подписи. Мы сделали акцент на работу в трудовых коллективах, где нас знают, доверяют и поддерживают. Конечно, мы соблюдаем все меры безопасности, учитывая сложившуюся ситуацию с распространением вируса, и действуем в рамках существующего законодательства.

– Почему вы отдали предпочтение не пикетам, а именно работе в трудовых коллективах?

– Это очевидно. Потому что мы представляем их интересы. Это люди, для которых важна работа и стабильность. Сейчас можно услышать посылы, что нужна полностью другая структура экономики, при которой часть предприятий надо будет продать, часть закрыть. А у меня вопрос. Взамен этих предприятий трудящиеся что-то получат? Нельзя просто так выбросить людей на улицу и лишить заработка. Мне бы не хотелось, чтобы новоиспеченные политики рассуждали «по-чубайсовски»: ну вымрет несколько миллионов, значит, не вписались в рынок. Ничего страшного – новые вырастут.

К слову сказать, никогда в истории у реформаторов не было денег на социальные нужды общества. Да и с обещаниями создать новые предприятия всегда был вопрос. Это были в основном прожекты.

Мы это уже проходили в конце 90-х. И знаем, чего стоит восстановить экономику. Тогда тоже предлагалось все распродать. И в тех странах, где это произошло, богатые стали еще богаче, а бедных стало гораздо больше. Ведь в таких случаях прежде всего страдают простые люди.

Когда кто-то обещает, что будут новые предприятия и новые рабочие места, хочется спросить: о каких конкретно предприятиях идет речь? Кто даст на них деньги и когда эти предприятия появятся? В этих вопросах всегда большой туман, когда кандидаты раздают обещания на выборах. В этой полемике нужна конкретика, которую мы не слышим.

– Вы считаете, что нам не нужны реформы?

– Лжереформы нам не нужны. Беларусь уже выбрала свою дорогу и идет по этому своему эволюционному пути. Но периодически мы видим, что появляется кто-то, кто старается внушить обществу, что мы идем не туда или что движения вообще нет. Я думаю, что им, наверное, так хотелось бы. Давайте сейчас на примерах.

Многие наши предприятия достаточно успешно развиваются. МАЗ выпустил свой первый электробус. К нему уже присматриваются в Узбекистане и Грузии. А ведь еще недавно многие ратовали за его продажу. А что предлагалось взамен? Выпускать запчасти для КамАЗа? Я думаю, даже уверен, что мы потеряли бы завод, рабочие места, нашу национальную марку, а в результате и выпуск этих запчастей.

БелАЗ. Под ним треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов. Это заслуга 11 тысяч работников. И зарабатывают они под 1400 рублей. Наш 450-тонник дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. В планах – 550-тонный самосвал. И это предприятие сегодня признано одним из самых высокотехнологичных в мире.

Хороший пример показал «Беларуськалий». Сенсацией стало заключение соглашения об экспорте белорусских калийных удобрений на китайский рынок. Несмотря на все пророчества, разрыв с таким крупным партнером, как «Уралкалий», не обернулся крахом. Цена нового контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего развития всего мирового калийного рынка. Это дает нам намного больше.

Сработало и стимулирование деревообработки в Беларуси. Зарплаты у людей на модернизированных предприятиях уже более тысячи рублей. Надо сказать, что пока не у всех, но самое главное, что эти предприятия развиваются.

Во многих странах белорусские товары ассоциируются со знаком качества. Наши продукты питания пользуются большим спросом во многих странах. И это заслуга нас – белорусов.

На весь мир прогремели и наши айтишники. И здесь, надо отметить, толчком для динамичного развития стал инновационный декрет Президента. Сегодня только в Парке высоких технологий работают 800 компаний. Но мы пошли дальше и заявили о себе как о стране с цифровой экономикой.

Знаете, все познается в сравнении. И мы сегодня для корректности должны сравнить себя со странами нашего региона, так называемыми странами постсоветского пространства. Мы все стартовали с одной точки. Только ресурсы у каждого были свои и разные. У Беларуси нет природных ресурсов, наш золотой запас – наши люди, трудолюбивые, талантливые, умные. И они своими руками с нуля создали свою новую, независимую страну. Все наши достижения за 25 лет можно перечислять часами. И этим сегодня надо гордиться.

– Давайте вернемся к избирательной кампании. У нас молодое государство и нет таких столетних электоральных традиций, как в других странах. Как вы считаете, насколько у нас развита политическая культура?

– Вы правы, мы в начале долгого пути. Но мы видим, что у нас прослеживаются те же тенденции, что и у многих опытных в этом отношении стран. Избирательная кампания – это всегда конкуренция. А в случае выборов 2020-го, как правило, она перемещается на интернет-площадки. Мы живем в современном мире, и сегодня нельзя не пользоваться ресурсом, который позволяет быстро донести информацию до максимально большего количества людей.

Но вместе с тем в интернете гораздо проще использовать скрытые технологии, позволяющие манипулировать общественным мнением. Для людей, профессионально владеющих такими навыками, не составляет труда искусственно подталкивать пользователей к формированию определенного мнения. Причем так, что они сами не всегда понимают: это их собственная позиция, основанная на личном опыте и убеждениях, или им ее грамотно навязали?

Мы не первый раз участвуем в электоральной кампании и привыкли действовать честно, прямо и открыто. К сожалению, этого нельзя сказать обо всех участниках предвыборной гонки.

Если говорить о политической культуре, то, безусловно, важно, чтобы она была у всего электората. Но наиболее важно, чтобы эта политическая культура была у тех, кто принял решение баллотироваться.

Знаете, руководить государством – это не за хлебом сходить. Это большая ответственность за людей, за историю и будущее страны. Этим должны заниматься те, у кого есть нужный опыт и профессионализм.