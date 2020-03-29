МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину

На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщает БЕЛТА.

Во многих странах продолжают действовать различные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19. Из-за этого на родину не могут вернуться многие граждане, в том числе и белорусы.

Чтобы обобщить информацию о тех, кто нуждается в помощи, и получить конкретные сведения для оказания им поддержки, МИД разместил на своем сайте специальную форму. Страница доступна по адресу http://mfa.gov.by/ministry/conv/gohome/.

Белорусам, попавшим в беду, предлагается заполнить информацию о себе, своем местонахождении, наличии либо отсутствии билетов и визы. Все заявки будут обрабатываться Министерством иностранных дел.

belta.by