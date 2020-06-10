0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

МИД России заявляет о заинтересованности в скорейшем открытии белорусско-российской границы

46 0

МИД России заявляет о заинтересованности в скорейшем открытии белорусско-российской границы

Российская сторона полагает, что российско-белорусская граница, закрытая по инициативе РФ из-за распространения CОVID-19, откроется в ближайшее время. Об этом сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента о сроках восстановления авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.

belta.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости