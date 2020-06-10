МИД России заявляет о заинтересованности в скорейшем открытии белорусско-российской границы
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Российская сторона полагает, что российско-белорусская граница, закрытая по инициативе РФ из-за распространения CОVID-19, откроется в ближайшее время. Об этом сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента о сроках восстановления авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
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