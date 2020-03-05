МИД и Минздрав: в Беларуси нет необходимости в избыточных ограничительных мерах в связи с коронавирусом

Заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас сообщил:

— Несколько дней назад приказом министра иностранных дел была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса. Она предназначена для решения оперативных вопросов, которые могут возникать, принятия неотложных мер. Мне поручено руководить этой группой.

По словам Андрея Дапкюнаса, также создана координационная группа при службе государственного протокола. Она будет поддерживать связь с загранучреждениями в случае возникновения у них вопросов.

Ситуацию в целом обрисовала заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова:

— По предварительным, на среду, данным, всего мы взяли на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование примерно 14,5 тысячи человек, тех, кто либо находился в окружении заболевших, либо пересекал границу и был в странах, где зафиксирован вирус. Это не значит, что работа остановилась: люди все так же прилетают, приезжают, улетают и уезжают. Проверка — процесс постоянный.

По словам Натальи Жуковой, Минздрав не видит необходимости принимать избыточные ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси. В частности, министерство не планирует поднимать вопрос о закрытии границ. Возможно, будут перенесены сроки некоторых крупных выставочных мероприятий. Решения будут приниматься точечно.

ЦИФРЫ

В мире благополучно излечились от коронавируса уже более 50 тысяч человек, умерли 3,1 тысячи.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру (+375 29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 3.30 до 18.00.

sb.by