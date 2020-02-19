МГУ имени Кулешова приглашает жителей Могилева на Белорусский диктант

Писатели и журналисты, представители творческой интеллигенции Могилева 21 февраля напишут Белорусский диктант в читальном зале МГУ имени А.Кулешова (ул. Космонавтов, 1). Об этом рассказал один из организаторов мероприятия - проректор университета по воспитательной работе, член Союза писателей Беларуси Владимир Ясев.

- Мы приглашаем не только студентов и преподавателей, но и жителей города, - отметил проректор. - Будем рады приветствовать всех неравнодушных к отечественной культуре, литературе людей. Мест у нас хватит для всех желающих.

Читать диктант будет ведущая информационных программ «Радио Могилев» Марина Касьянова. О своем планируемом участии заявили член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Светлана Александровна Шутова, председатель Могилевского отделения Союза писателей Беларуси Александр Казека.

Диктант начнется в 11:30.