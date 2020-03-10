Международный фестиваль искусств ArtFest пройдет в Могилеве 10-11 апреля. Открыт прием заявок

Международный фестиваль искусств ArtFest пройдет в Могилеве 10-11 апреля. Участники смогут продемонстрировать свое творчество в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное искусство.

Помимо творческой составляющей данный проект является и социально направленным, где в равных условиях участие могут принять дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и другие социальные группы.

«ArtFest» – мероприятие уникальное. Благодаря правильно выбранному формату, стирается грань. Конкурсанты с особенностями наравне со всеми участниками смогут стать частью масштабного проекта. Ведь наша задача не делать акценты, а дать возможность всем конкурсантам стать настоящими артистами. Это все благодаря дружественной творческой атмосфере, которая будет царить на конкурсных площадках», - отметила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

Кстати, конкурсных площадок будет две: Могилевская государственная гимназия-колледж искусств и концертный зал «Могилев».

Современное звуковое оборудование, световое сопровождение номеров, состав жюри, в который войдут известные деятели культуры и искусств, продюсеры, режиссеры, актеры – все это позволит конкурсантам в полной мере раскрыть свой талант на большой сцене. Фирменный подарок от оргкомитета каждому участнику - приглашения на международные и республиканские проекты, возможность получить Гран-при и большой телевизор станут хорошим дополнением к эмоциям от конкурса.

Подать заявку на участие можно до 30 марта на сайте festivali.by, заполнив электронную форму. Здесь же можно ознакомиться с условиями Положения.

Фестиваль организован при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета, Могилевского городского Совета депутатов, Могилевской областной организации ОО «Белорусский союз женщин», Могилевского городского комитета ОО «БРСМ», УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств».

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