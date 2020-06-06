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Меркель назвала нынешний экономический кризис самым тяжелым в истории ФРГ

Такое заявление федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сделала в эфире телеканала ARD.

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Меркель назвала нынешний экономический кризис самым тяжелым в истории ФРГ

Канцлер отметила, что из-за пандемии коронавируса на неполный рабочий день были переведены около 7 млн жителей Германии:

— Мы не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина. Мы не можем заглянуть в будущее. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы выйти из кризиса.

Ранее власти Германии приняли пакет мер по стимулированию национальной экономики. На преодоление кризиса будет выделено 130 млрд евро. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии.

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