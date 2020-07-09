Менять состояние… нехимическим путем. Разговор с заведующим отделом общественного здоровья Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Игорем Шпаковским

Все мы с детства знаем о вреде алкоголя, но при этом твердо уверены, что без спиртного никак нельзя – ни один праздник без него не обходится. Принято считать, что алкоголь способствует тому, что человек чувствует себя более общительным и раскрепощенным. Но чаще всего он играет с нами злую шутку и вместо пользы, радости приносит вред. Смелость превращается в агрессию, а общительность – в откровенную глупость. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1952 году официально признала зависимость от алкоголя серьезным заболеванием и включила в международную классификацию болезней. Об этой проблеме наш разговор с заведующим отделом общественного здоровья Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Игорем Шпаковским.

– Можно назвать множество причин и поводов, по которым люди употребляют алкоголь. Но есть более глобальные четыре мотивационные модели потребления спиртного: пить, чтобы праздновать, чтобы не отличаться от других, поднять настроение, забыться. Все остальные факторы – генетика, личностные качества, жизненные обстоятельства – оказываются на втором плане по сравнению с подсознательными мотивами, заставляющими выпивать. Каждый из мотивов не обязательно относится только к одному типу, а в разной степени может касаться и всех четырех. Из них самый опасный – пить, чтобы забыться, он-то и провоцирует пьянство и алкоголизм. Когда в следующий раз соберетесь выпить, задумайтесь, почему вы решили так поступить. И не забывайте, что все проблемы, о которых хотелось забыть, останутся с вами, когда придете в себя.

Понимание, почему люди употребляют алкоголь, помогает узнать, как можно убедить их пить меньше.

– Каковы советы тем, кто в качестве защитного средства от COVID-19 и лекарства от депрессии возлагает надежды на алкоголь?

– На риски заражения данным вирусом алкоголь никак не влияет. А вот возможность перейти к злоупотреблению есть всегда. Чрезмерное употребление спиртного ослабляет иммунную систему и снижает возможность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию. Алкоголь также изменяет мысли, суждения, принятие решений и поведение. Может усилить симптомы панического, тревожного и депрессивного расстройств, особенно в ситуации самоизоляции на дому, не должен использоваться для преодоления стресса.

Спирт (в концентрации не менее 60 процентов) может быть эффективно использован для дезинфекции кожных покровов, но он не обладает дезинфицирующим действием при употреблении внутрь. Алкоголь не способствует уничтожению вирусных частиц, содержащихся во вдыхаемом воздухе, не обеспечивает дезинфекцию полости рта и глотки и ни в коей мере не является способом защиты от вируса.

Другие же токсичные вещества, которые могут пахнуть, но не являться этанолом, присутствуют в продукции, не предназначенной для потребления внутрь (например, в средствах для дезинфекции рук). Воздействие таких добавок, как метанол (метиловый спирт), смертельно опасно для человека даже в небольших количествах или может привести, среди прочих последствий, к слепоте и почечной недостаточности. Ученые подтверждают, что алкоголь уносит больше жертв, чем самые страшные эпидемии.

– Что же грозит тем, кто часто пьет?

– Многие традиционно вспоминают цирроз печени, однако на самом деле масштаб повреждения и даже разрушения организма намного шире. Алкоголь – это канцероген. Попадая в организм, этанол распадается на ацетальдегид, который воздействует на клетки, вызывающие рак. Доказано, что с употреб­лением алкоголя связано увеличение риска развития рака молочной железы, губ, языка, пищевода, печени, желудка, мочевого пузыря. А жизнь человека в условиях регулярного самоотравления не только чрезвычайно болезненна, но и до боли коротка. Если пьющий человек не попал в автомобильную катастрофу или в больницу с заболеваниями печени или желудка, не погиб от инфаркта или гипертонии, он часто становится инвалидом от какой-нибудь бытовой травмы или драки.

Алкогольный отравленник обязательно найдет причину, от чего умереть преждевременно.

По данным ВОЗ, алкоголь – причина каждой 20-й смерти в мире. А самоубийства среди пьющих случаются в 80 раз чаще, чем среди трезвенников. Три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин.

– Как избавиться от зависимости?

– Лучший способ уйти от плохой привычки – найти ей замену. Отыщите свой триггер. Это может быть время, место, эмоция, действие или человек. Найдите движущую силу: например, вы пьете, чтобы расслабиться или влиться в компанию? После этого просто замените вредную привычку на здоровую, чтобы триггер и движущая сила остались прежними. Почувствуйте себя свободными, осознайте, что в жизни не вредные привычки управляют вами, а вы руководите собственными жизнью и желаниями. Любая зависимость или слабость только в голове. Создав для себя правильное утверждение, вы измените жизнь. Просто поверьте в себя, представьте себя счастливым, убедите мозг в этом.

И будьте счастливы без алкоголя!

Василий Котляренко, внештатный корреспондент.

Фото автора.