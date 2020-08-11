Медики рекомендуют в жару ограничить употребление алкогольных и сладких газированных напитков

Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой общей врачебной практики факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного медицинского университета Вадим Сушинский рекомендует в жару ограничить употребление алкогольных и сладких газированных напитков.

"Мы говорим, что в жару организм теряет воду и, естественно, надо ее как-то компенсировать - то есть необходимо пить жидкость. Но потеря жидкости существенно различается в зависимости от температуры. При температуре более 30 градусов влагопотеря увеличивается в 4-5 раз. Предпочтение надо отдать чистой питьевой воде, а также чаю, морсам и компотам. Минеральная вода, безусловно, приветствуется, потому что потоотделение характеризуется еще и тем, что теряется большое количество минеральных солей. В то же время это не должна быть какая-то ледяная жидкость. Здесь другая задача - обеспечить восстановление поступления воды, которую организм теряет, - сказал Вадим Сушинский. - Нежелательно употребление алкогольных и сладких газированных напитков. Жидкость следует употреблять небольшими объемами по 150-200 мл за раз. Желательно прием жидкости развести с приемом пищи".

Рекомендуется в жару также скорректировать рацион питания.

"Конечно, пища должна быть легкой. Не надо перегружать организм калориями и в большом количестве употреблять жирную пищу", - добавил главный внештатный специалист.