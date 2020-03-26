Медики призывают людей, находящихся в группе риска, оставаться дома

Могилевские медики обращаются к людям, находящимся в группе риска, оставаться дома. Они присоединяются к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». Об этом сообщил главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Он также обратил внимание на то, что в связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в стационаре детской областной больницы введены ограничительные мероприятия на посещения пациентов. Они являются составной частью мер, направленных на предотвращение распространения любых инфекционных заболеваний.

«К счастью, в Могилевской области не выявлены случаи COVID-19, но в регион возвращаются люди из эпиднеблагополучных стран. Да, их проверяют на наличие вируса во время пересечения границы. Но так как были зафиксированы случаи, когда вирус диагностировался через несколько дней после первого отрицательного анализа, необходимо нам всем придерживаться рекомендуемых мер социального дистанцирования, воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, посещения многолюдных мест, не посещать, если в этом нет острой необходимости, пожилых людей. Это также касается хронически болеющих граждан и тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию оставаться дома 14 дней. Еще раз хочу напомнить про то, что минимум контактов – это главное условие для нераспространения инфекции, и пандемия быстро закончится. Призываю всех наших граждан не паниковать и не бояться. Чрезмерные волнения, страх, паника приносят вред для здоровья несоизмеримо больший по сравнению с действием любых инфекций», – рассказал Игорь Каско.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время находящиеся на лечении в Могилевской областной больнице дети окружены вниманием медперсонала. «Понимаю желание родителей, бабушек и дедушек навестить, увидеть собственными глазами улучшенное состояние ребенка. Но сегодня от каждого из нас зависит то, насколько тяжелыми будут последствия появления коронавируса в нашей стране. Минимизировать их возможно только сокращением контактов. Поговорить, расспросить о самочувствии ребенка можно по телефону. Давайте этому виду общения отдадим предпочтение в это непростое для всех нас время», – призвал главный врач детской областной больницы.