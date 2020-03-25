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COVID-19

Медики не рекомендуют принимать противовирусные препараты для профилактики COVID-19

belta.by 57 0

Медики не рекомендуют принимать противовирусные препараты для профилактики COVID-19

Принимать противовирусные препараты для профилактики коронавируса COVID-19 не рекомендуется, сообщил заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска Олег Скрипко во время стрима для студентов.

"Принимать противовирусные препараты в целях профилактики не надо, - сказал Олег Скрипко. - Что касается коронавируса, то 100%-ной доказательной базы того, что какие-то лекарственные средства точно помогают, нет".

По его словам, есть исследования, рекомендации ВОЗ, согласно которым в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 применяются определенные противомалярийные препараты, а также назначаемые при ВИЧ. Но их не купишь в аптеке, такие лекарства должен назначать специалист.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, бесконтрольный прием противовирусных препаратов чреват побочными эффектами либо поздним обращением за медицинской помощью.

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