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МЧС организует интерактивный конкурс «Отец-молодец»

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МЧС организует интерактивный конкурс «Отец-молодец»

К международному Дню отца (21 июня) МЧС проводит интерактивный конкурс для смелых и креативных  отцов Бобруйщины. Главное условие – это непосредственное участие папы и ребенка (детей) в конкурсе. Необходимо снять видео ролик или фото (если хотите, можно и презентацию) как минимум в ДВУХ номинациях!

Предлагаемые номинации:

  • Орден отца «Самый лучший папа» (подготовить для папы орден из бумаги, картона и др.)
  • «Родословная книга» (ребенок с папой делает родословную книгу или дерево)
  • «Вместе с папой кулинарим» (совместная выпечка или приготовление вкусного десерта)
  • «Танцуй с папой» (станцевать танец с папой)
  • «Спой с папой» (спеть с папой песню)
  • «Вместе постигаем науку» (вместе проводятся научные эксперименты, получение научных знаний)

Приветствуются любые творческие порывы и инициативы!

До 19 июня 2020 присылайте видео и фото на почту
gpio_bgrochs@mail.ru или личным сообщением в контакте на страничку «Дима Тушилкин» https://vk.com/id479068943.

А также публикуйте посты у себя в аккаунтах социальных сетей под хештегом #отецмолодец.

Отцов молодцов ожидают полезные призы от МЧС и подарки от городских брэндов.

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