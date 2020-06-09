МЧС организует интерактивный конкурс «Отец-молодец»

К международному Дню отца (21 июня) МЧС проводит интерактивный конкурс для смелых и креативных отцов Бобруйщины. Главное условие – это непосредственное участие папы и ребенка (детей) в конкурсе. Необходимо снять видео ролик или фото (если хотите, можно и презентацию) как минимум в ДВУХ номинациях!
Предлагаемые номинации:
- Орден отца «Самый лучший папа» (подготовить для папы орден из бумаги, картона и др.)
- «Родословная книга» (ребенок с папой делает родословную книгу или дерево)
- «Вместе с папой кулинарим» (совместная выпечка или приготовление вкусного десерта)
- «Танцуй с папой» (станцевать танец с папой)
- «Спой с папой» (спеть с папой песню)
- «Вместе постигаем науку» (вместе проводятся научные эксперименты, получение научных знаний)
Приветствуются любые творческие порывы и инициативы!
До 19 июня 2020 присылайте видео и фото на почту
gpio_bgrochs@mail.ru или личным сообщением в контакте на страничку «Дима Тушилкин» https://vk.com/id479068943.
А также публикуйте посты у себя в аккаунтах социальных сетей под хештегом #отецмолодец.
Отцов молодцов ожидают полезные призы от МЧС и подарки от городских брэндов.