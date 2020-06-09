МЧС организует интерактивный конкурс «Отец-молодец»

К международному Дню отца (21 июня) МЧС проводит интерактивный конкурс для смелых и креативных отцов Бобруйщины. Главное условие – это непосредственное участие папы и ребенка (детей) в конкурсе. Необходимо снять видео ролик или фото (если хотите, можно и презентацию) как минимум в ДВУХ номинациях!

Предлагаемые номинации:

Орден отца «Самый лучший папа» (подготовить для папы орден из бумаги, картона и др.)

«Родословная книга» (ребенок с папой делает родословную книгу или дерево)

«Вместе с папой кулинарим» (совместная выпечка или приготовление вкусного десерта)

«Танцуй с папой» (станцевать танец с папой)

«Спой с папой» (спеть с папой песню)

«Вместе постигаем науку» (вместе проводятся научные эксперименты, получение научных знаний)

Приветствуются любые творческие порывы и инициативы!

До 19 июня 2020 присылайте видео и фото на почту

gpio_bgrochs@mail.ru или личным сообщением в контакте на страничку «Дима Тушилкин» https://vk.com/id479068943.

А также публикуйте посты у себя в аккаунтах социальных сетей под хештегом #отецмолодец.

Отцов молодцов ожидают полезные призы от МЧС и подарки от городских брэндов.