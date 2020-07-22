МЧС напоминает о правилах поведения на воде

Проводя время у воды, к любым неожиданностям нужно быть готовым как физически, так и психологически. И здесь важно научиться контролировать себя в непредвиденных обстоятельствах, не позволять страху овладеть собой. Важно научить этому детей. Поговорите со своими детьми о правилах поведения на воде и соблюдайте их сами.

Если вы отдыхаете вместе с ребёнком у воды, то проверьте, чтобы дно водоёма было чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь - нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте на ребёнка головной убор. Наблюдайте за своими детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Входите в воду с ребёнком постепенно, резкое погружение может спровоцировать сбой сердцебиения и судороги. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допускайте переохлаждения – чередуйте игры на берегу с купанием. Обязательно объясните вашим детям, что их безопасность зависит от них же, поэтому нужно быть осторожными и соблюдать правила поведения на воде. Предупредите, что плавать можно только в специально оборудованных местах, недалеко от берега. Объясните ребёнку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Расскажите об опасности игр на воде: нельзя хватать за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. Научите ребёнка, что если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по телефону 101 или 112

Запрещается:

Заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

Купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

Купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов;

Допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения;

Подавать ложные сигналы бедствия.

Утверждение, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, действует не всегда. Имейте в виду, что в какой-то момент спасение утопающих может стать делом ваших рук, и вы к такому повороту событий должны быть готовы. Смотрите обучающее видео МЧС.